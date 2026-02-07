Uppgifter: Kronofogden inkopplad i Mbappés tvist med PSG

Paris Saint-Germain är fortsatt skyldig Kylian Mbappé pengar för icke utbetald lön.

Nu har den franska stjärnan kopplat in kronofogden.

Det rapporterar franska L’Équipe.

Foto: Alamy

Trots att Kylian Mbappé har lämnat den franska huvudstaden för den spanska har Paris Saint-Germain och stjärnspelaren haft med varandra att göra under det senaste året.

Bakgrunden till detta är att Mbappé inte har fått delar av sin lön utbetald, vilket är en summa som överstiger 600 miljoner kronor. På grund av detta har den franska superstjärnan stämt sin förra klubb, vilket landade i en rättslig dom för omkring två månader sedan.

Mbappé hade då krävt 240 miljoner euro av PSG men domen landade till slut på ovannämnda 60 miljoner euro.

Det är pengar som Mbappé fortsatt inte har fått ta del av från Ligue 1-klubben, vilket nu har fått ytterligare konsekvenser. Enligt har Kylian Mbappé nu kopplat in Kronofogden i fallet, enligt L’Équipe, då han saknar omkring fem av de 60 miljoner euro som PSG är skyldiga honom.

Nu sägs PSG ha fram till den 19 februari på sig att överklaga beslutet. Skulle de förlora överklagan kan summan på fem miljoner euro frysas från Champions League-mästarnas konto i väntan på ett nytt domstolsbeslut.