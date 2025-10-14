Uppgifter: Lewandowski kan hamna i Fenerbahce

Robert Lewandowski uppges inte erbjudas nytt kontrakt av Barcelona i sommar.

Nu kommer uppgifter att Fenerbahce vill knyta till sig polska stjärnanfallaren.

Den turkiska bjässen har redan kopplats samman med Karim Benzema hemmahörandes i den saudiska ligan.

Nu skriver Fanatik att Fenerbahce även ser sig för kring Robert Lewandowskis namn.

Polska veteranen väntas inte erbjudas något nytt kontrakt av Barcelona i sommar, vilket nu gjort att den blågula Istanbulklubben fått upp intresset för 37-åringen.