Uppgifter: Lisandro Martinez väntas bötfällas efter utspelet

Lisandro Martinez riktade skarp kritik mot Manchester Uniteds ledning efter förlusten mot Atlético Madrid.

Nu väntas klubben straffa argentinaren.

Det uppger The Athletic.

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Lisandro Martinez sparade inte på orden efter Manchester Uniteds 0–2-förlust borta mot Atlético Madrid i Champions League på tisdagskvällen. Mittbacken riktade kritiken direkt mot den tekniske direktören Jason Wilcox.

– Jag förväntar mig mer investeringar, 100 procent. Jag förväntar mig mer från vår tekniske direktör. Jag måste vara ärlig. Det är viktigt att du har en stark trupp för att vara redo för sådana här kvällar, sade Martinez till Amazon Prime.

Uttalandet har fått kritik från flera håll, bland annat från Ashley Young och klubblegendaren Wayne Rooney. Varken Youri Tielemans eller Michael Carrick ville kommentera Martinez uttalande närmare.

Enligt The Athletic har det också skickat ”chockvågor” genom klubben. Tidningen skriver att det är ”oundvikligt” att United bötfäller argentinaren för utspelet.

Martinez verkar dock inte vara ensam om sin uppfattning. The Guardian rapporterar att flera seniora spelare i truppen delar hans syn, att den sportsliga ledningen inte förstärkte truppen tillräckligt i somras. Spelarna anser att tränaren har lämnats utan de resurser som krävs för att utmana om titlar.

Det som framför allt har förvånat delar av truppen är att klubben främst värvade centrala mittfältare.

Härnäst väntar Leeds borta i Premier League. Det återstår att se om Martinez spelar den matchen eller om klubben även delar ut ett sportsligt straff.