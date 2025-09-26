Uppgifter: Liverpool-ägaren nära köp av spansk klubb

Fenway Sports Group äger Liverpool sedan 2010.

Nu riktar det amerikanska förvaltningsbolaget blickarna mot Spanien.

Enligt Daily Mail närmar man sig ett köp av Getafe.

Foto: Alamy

År 2010 köpte det amerikanska förvaltningsbolaget Fenway Sports Group upp Liverpool.

Idag äger man, förutom Premier League-laget, baseboll-laget Red Sox och NHL-laget Pittsburgh Penguins.

Nu ser man ut att köpa upp ännu en klubb, och detta inom den spanska fotbollen.

Enligt Daily Mail närmar sig Fenway Sports Group ett köp av La Liga-laget Getafe. Klubben sägs ha genomgått företagsbesiktningen och vägen för att ”FSG” ska bli en multiklubb-ägare inom fotbollen är nu öppen.

Skulle förvaltningsbolaget köpa upp Getafe gör man sällskap med andra multiklubbsägare som BlueCo och City Football Group.