Mikel Arteta utnämnd till årets tränare i Premier League
Mikael Arteta ledde Arsenal till sin sin första ligatitel på 22 år.
Nu får spanjoren priset som årets tränare i Premier League.
Efter tre säsonger med lika många andraplaceringar fick Mikel Arteta och Arsenal till slut lyfta Premier League-bucklan. Det är därmed ingen större skräll att spanjoren få utmärkelsen årets tränare i Premier League.
Spanjoren är det första Arsenal-tränaren att vinna priset sedan Arséne Wenger säsongen 2003/04, senaste gången som ”The Gunners” vann ligatiteln och till råga på allt förblev obesegrade.
Mikel Arteta tog över Arsenal i december 2019 som ersättare till Unai Emery. Sedan dess har den tidigare mittfältaren lett laget i över 350 matcher.
Arsenal har en match kvar den här tävlingssäsongen i form av Champions League-finalen mot Paris Saint-Germain. Den matchen spelas på lördag den 30 maj.
