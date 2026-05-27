Uppgifter: Newcastle-stjärnan fortsatt intressant för ”Barca”

Mycket talar för att Anthony Gordon kommer att lämna Newcastle i sommar.

Då är Barcelona fortsatt angelägna om att knyta till sig yttern, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Sedan flytten från Everton 2023 har Anthony Gordon, 25, seglat fram som en av Newcastle Uniteds mer viktiga spelare.

Under den senaste tiden har uppgifter gjort gällande att engelsmannen är på väg bort från ”The Magpies”. Detta då han har kopplats samman med klubbar som Bayern München, Paris Saint-Germain och FC Barcelona.

När det kommer till de sistnämnda säger sig transfergurun Fabrizio Romano ha den senaste informationen.

Han skriver nämligen att den katalanska klubben har nämnt 25-åringens namn under flera möten de senaste dagarna samt att han fortsatt är högt upp på ”Barcas” önskelista över eventuella sommarförvärv.

Under årets säsong spelade Anthony Gordon 46 matcher i vilka han gjorde 17 mål och 5 assist.