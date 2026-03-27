Uppgifter: Lukaku riskerar att bötfällas av Napoli

Han har lämnat återbud till samlingen med det belgiska landslaget – men inte återvänt till Neapel.

Nu riskerar Romelu Lukaku att bötfällas av Napoli.

Det rapporterar Sky Italia.

Det var tidigare i veckan som Romelu Lukaku lämnade återbud till samlingen med det belgiska landslaget, som träningsspelar mot USA och Mexiko.

Däremot har anfallaren inte återvänt till sitt klubblag Napoli utan istället valt att återhämta sig hemma i Belgien, trots att han lovade sin klubb att resa till Italien.

Det riskerar också att leda till bestraffning, enligt Sky Italia. De skriver nämligen att Napoli bryskt har beordrat sin spelare att sätta sig på ett flygplan med destination Neapel och även meddelat Lukaku att han kommer att bötfällas för sitt beteende.

Skulle 32-åringen inte dyka upp under den närmsta tiden riskerar han att helt lämnas utanför laget, enligt uppgifterna.