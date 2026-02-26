Uppgifter: Mbappé kan bli borta i sex veckor

Real Madrid befarar en längre frånvaro för Kylian Mbappé.

Enligt franska medier kan stjärnan missa upp till en och en halv månad.

Foto: Bildbyrån

Mbappé stod över mötet med Benfica i Champions League på grund av knäproblem och nu växer oron kring anfallarens skadeproblem.

Enligt rapporter från L’Équipe handlar det om bekymmer med knät. Inför den senaste matchen antydde tränaren Álvaro Arbeloa att frånvaron inte blir kortvarig.

Nu uppger Foot Mercato, med hänvisning till spanska El Chiringuito, att Real Madrid siktar på att ha Mbappé tillbaka först till ett eventuellt kvartsfinalspel i Champions League. Det skulle innebära en rehabiliteringsperiod på drygt sex veckor.



Klubben har ännu inte gått ut med någon officiell prognos, men signalerna tyder på att det rör sig om en mer omfattande skadeperiod än först befarat.







