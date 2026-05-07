Uppgifter: Mbappé tillbaka för Real Madrid inför stormatchen

Han missade matchen mot Espanyol.

Nu skriver spanska Copa att Kylian Mbappé kommer att vara tillgänglig inför helgens El Clásico.

Till helgen stundar La Ligas sista El Clasico för säsongen, när Barcelona tar emot Real Madrid på Camp Nou. Då har ”Barca” chans att säkra ligatiteln, mot den största rivalen i landet.

Inför matchen har det inte stått klart huruvida världsstjärnan Kylian Mbappé skulle vara tillgänglig för ”Los Blancos” eller ej.

Detta med anledning av att han missade matchen mot Espanyol i helgen till följd av en muskelskada. Till söndagens match kommer dock fransmannen att finnas tillgänglig i Alvaro Arbeloas trupp, om man får tro den spanska tidningen Cope.

De skriver nämligen att anfallaren har genomgått medicinska tester med godkänt resultat och har återgått till träning med laget. Just Barcelona har också visat sig vara något av ett favoritmotstånd för Mbappé – som har gjort hela tolv mål på 10 matcher mot katalanerna under sin karriär.

Matchen mellan FC Barcelona och Real Madrid har avspark klockan 21.00 på söndag.



