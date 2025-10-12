Uppgifter: Milojevic kan ta över serbiska landslaget

Det serbiska landslaget har agerat och sparkat förbundskaptenen.

Efter Dragan Stojkovićs avgång uppges den tidigare allsvenske tränaren Milos Milojevic vara en av kandidaterna till att ta över jobbet.



Serbiens förbundskapten Dragan Stojković fick lämna sitt uppdrag efter 1–0-förlusten mot Albanien. Tills vidare leds landslaget av Zoran Mirković från U21-verksamheten, som även ansvarar för VM-kvalmötet med Andorra på tisdag.

Enligt serbiska medier är Milos Milojevic – tidigare tränare i Hammarby, Malmö FF och Mjällby – en av kandidaterna till att ta över posten på permanent basis.

Milojevic är i dag huvudtränare för Sharjah FC i Förenade Arabemiraten, där han har kontrakt till 2027.