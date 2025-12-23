Uppgifter: Monacos beslut om Ansu Fati

Ansu Fati fick en stark start i Monaco, men speltiden har minskat.

Nu uppges den franska klubben ha bestämt sig för att inte utnyttja köpoptionen.

Foto: Bildbyrån



Ansu Fati lämnade Barcelona på lån i somras för att få fart på karriären och anslöt till AS Monaco. Inledningen i Ligue 1 var lovande – på de tre första ligamatcherna stod den spanske yttern för fem mål.

Sedan dess har det dock avtagit. Fati har fortsatt fem mål på tio ligamatcher och har fått allt mindre speltid under hösten. Han har inte startat en match sedan den 22 november.

I låneavtalet mellan Barcelona och Monaco finns en köpoption värd omkring 11 miljoner euro.

Enligt katalanska Sport har Monaco nu beslutat att inte göra övergången permanent.

23-åringen har kontrakt med Barcelona till sommaren 2028.