Uppgifter: Motta nobbar Real Sociedad

Real Sociedad jagar ny tränare efter en svag säsongsstart.

Klubben ser Thiago Motta som en möjlig ersättare.

Enligt uppgifter är han inte intresserad av uppdraget.

Real Sociedad har fått en usel start på La Liga-säsongen och ligger näst sist i tabellen. Tränaren Sergio Francisco är hårt pressad, och enligt den italienske transferjournalisten Nicolo Schira har klubben visat intresse för Thiago Motta som möjlig ersättare – men den tidigare storspelaren ska ha tackat nej.

Enligt uppgifterna är Motta inte särskilt sugen på att ta över klubben, vilket kan bero på att han fortfarande uppbär lön från Juventus, där han fick sparken tidigare i år.

Motta har kontrakt med Juventus till 2027 och tjänar omkring 3,5 miljoner euro per år, motsvarande nära 40 miljoner kronor.