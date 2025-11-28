Grekisk media: Noah Sonko Sundberg borta året ut

Noah Sonko Sundberg har råkat ut för en skada.

Nu visar det sig vara värre än befarat.

Enligt grekiska SDNA blir mittbacken borta året ut.

Foto: Alamy

Den 23:e november ställdes Aris mot AEK Aten på bortaplan i den grekiska högstaligan. Då råkade den svenske mittbacken Noah Sonko Sundberg, som har valt att representera Gambia, ut för en skada.

Nu skriver grekiska SDNA att det handlar om en muskelbristning i baksida lår – som kommer att hålla mittbacken borta året ut.

Vidare gör uppgifterna gällande att Sonko Sundberg kan vara tillbaka i början av nästa år.

Under årets säsong har 29-åringen spelat sju matcher i vilka det har blivit ett mål och en assist. Tidigare i sin karriär har han spelat för klubbar som AIK, Östersunds FK och Gif Sundsvall.