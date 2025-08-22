Uppgifter: Nya hinder för Bardghji – väntas missa helgens match

Roony Bardghji får vänta på sin La Liga-debut.

Enligt spanska uppgifter hinner 19-åringen inte bli registrerad i tid för Barcelonas möte med Levante.



Efter flytten från FC Köpenhamn i somras har Bardghji fått chansen under Barcelonas försäsong, men ännu inte i tävlingssammanhang. Han var utanför truppen i premiären mot Mallorca och nu skriver Mundo Deportivo att han även missar lördagens bortamatch mot Levante.

Detta på grund av att registreringen dröjer, men planen är fortsatt att den svenske talangen ska ta en plats i A-truppen. Enligt uppgifterna hänger det på att backen Héctor Fort lämnar klubben, troligen på lån.

Tidningen Sport rapporterar att processen förväntas vara klar innan transferfönstren i Europa stänger den 1 september.