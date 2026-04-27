Uppgifter: Nottingham vill värva Hackney

Hayden Hackney kan lämna Middlesbrough för att gå till Nottingham Forest.

Detta enligt uppgifter från The Sun.

Hayden Hackney har vuxit fram som en av de viktigaste spelarna i Kim Hellbergs Middlesbrough, som siktar på att ta steget upp till Premier League från Championship.

Skulle laget missa direktuppflyttning i vår finns ändå möjligheten att Hackney spelar i högstaligan nästa säsong. Enligt uppgifter från The Sun visar Nottingham Forest intresse för mittfältaren och ser honom som en möjlig ersättare till Elliot Anderson, som kopplas samman med flera toppklubbar inför sommaren – med en prislapp som kan nå miljardnivå.

Den här säsongen har Hackney noterats för 38 framträdanden i Championship, där han bidragit med fem mål och sex assist.

Middlesbrough ligger för närvarande på fjärde plats i tabellen och ser ut att få jaga en Premier League-plats via playoff.