Uppgifter: Conte kan återvända till Chelsea

Antonio Conte kan återvända till Chelsea.

Han är på klubbens lista över tänkbara ersättare, det uppger Daily Express.

Chelsea letar ny huvudtränare efter att Liam Rosenior fick lämna sitt uppdrag förra veckan. Tidigare har Portos Francesco Farioli nämnts som ett tänkbart namn, enligt transferexperten Nicolo Schira.

Nu rapporterar Daily Express att Londonklubben även riktar blickarna mot Italien, närmare bestämt Napoli. Enligt tidningen finns Antonio Conte med på Chelseas lista över möjliga ersättare. Om det blir verklighet skulle det innebära en återkomst för 56-åringen, som tidigare tränade klubben mellan 2016 och 2018.

Under sin första sejour ledde Conte laget till Premier League-titeln direkt, följt av en FA-cupseger säsongen därpå.