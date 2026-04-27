Slog motståndare i ansiktet: ”Jag tappade kontrollen”

I går utspelade det sig skandalscener i Spanien när Esteban Andrada slog en motståndare i ansiktet.

Nu ber han om ursäkt.

– Jag skulle inte göra det igen eftersom jag är en offentlig person, säger han enligt Marca.

Under söndagen spelade Huesca och Real Zaragoza ”Derbi aragonés”, vilket är ett rivalmöte mellan två klubbar från Aragonien. Där utspelade det sig mycket kaotiska i slutskedet av matchen – när bortalagets målvakt Esteban Andrada slog Huesca-spelaren Jorge Pulido i ansiktet med knytnäven.

Därefter utbröt det ett stort bråk på innerplanen med så gott som samtliga spelare och ledare vilket även ledde till att polisen tog sig in på planen.

Efter skandalscenerna i Aragonien har Zaragoza-målvakten bett om ursäkt för sitt agerande.

– Jag är väldigt ledsen för det som hände. Det är inte en bra bild av klubben, fansen och en professionell spelare som jag själv, säger Andrada enligt Marca och fortsätter:

– Under hela min karriär har jag bara blivit utvisad en gång, och det var för att jag rörde bollen med handen. Det var en gränssituation, jag hamnade utanför sammanhanget och reagerade på det sättet. Jag skulle inte göra om det eftersom jag är en offentlig person och en professionell med många års erfarenhet.

Andrada vill även be om ursäkt till Pulido, som han slog rakt i ansiktet:

– Jag vill be Jorge Pulido om ursäkt eftersom vi är kollegor. Jag tappade fokus i det ögonblicket och jag är här för att acceptera vad LaLiga beslutar. Om de vill att jag ska komma och ge en förklaring, så gör jag det.














