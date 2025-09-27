Uppgifter: Portugisen ersätter Potter i West Ham

Graham Potter har fått sparken från West Ham.

Nu skriver BBC att Nuno Espirito Santo blir ersättaren.

Det var tidigare under lördagen som West Ham meddelade att klubben går skilda vägar med Graham Potter efter bara tre poäng på fem matcher i Premier League.

Nu uppger BBC att Nuno Espirito Santo ersätter.

Portugisen fick själv nyligen sparken från Nottingham Forest och väntas leda West Ham redan under måndagen mot Everton enligt BBC.