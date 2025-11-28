Uppgifter: Rädsla för att bli kapade på stjärnaffären

Liverpool har uppgetts mycket intresserade av Antoine Semenyo.

Men enligt rapporter ska klubben vara rädda att bli kapade på affären av Manchester City.

Foto: Alamy

I dagarna skrevs det hur Liverpool kan komma att betala närmare miljarden för Antoine Semenyo, spelaren som gör stor succé i Bournemouth.

Från början ska Liverpool enligt iPaper haft planen att värva den offensiva kreatören till sommaren, men nu kan det bli påskyndat till januarifönstret – detta då klubben ska vara oroliga för att Manchester City ska kapa affären och ro Semenyo i hamn till sin klubb i stället.

Semenyo är uppvuxen i England men spelar sedan 2022 A-landslagsfotboll för Ghana.