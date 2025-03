Uppgifter: Rashford tas ut i Englands VM-kvaltrupp

Marcus Rashford har inte tagits ut i en landslagstrupp på ett år.

Under fredagen tar den nye förbundskaptenen ut truppen till det stundande VM-kvalet.

Då kommer Aston Villa-spelaren att vara med, skriver The Athletic.

I mars 2024 förlorade England en vänskapsmatch mot Brasilien. Det var den senaste gången Marcus Rashford, 27, var uttagen i det engelska landslaget.



Under fredagen kommer Thomas Tuchel att ta ut sin trupp till de stundande VM-kvalmatcherna mot Albanien and Lettland i slutet av mars.



Då kommer den utlånade Manchester United-spelaren att göra comeback i landslaget. Det skriver The Athletic som även menar att Manchester Citys Jack Grealish inte kommer att vara en del av truppen.



Lägg där till att Rashfords nuvarande lagkamrat i Aston Villa, Morgan Rogers, har förärats uppdraget att representera sitt land.



Thomas Tuchel tar ut sin VM-kvaltrupp under förmiddagen.



Marcus Rahsford har hittills spelat nio matcher för Aston Villa, varav en från start i Premier League. Han står noterad för 60 A-landskamper och 17 mål för England.