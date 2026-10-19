Uppgifter: Real Madrid har redan valt Mourinhos efterträdare

Missnöjet med José Mourinho växer i Real Madrid.

Enligt uppgifter har Florentino Pérez redan en ersättare i tankarna, Didier Deschamps.

El Clásico kan bli avgörande för portugisens framtid.

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Det har bara gått några månader sedan José Mourinho återvände till Real Madrid, men nu verkar tålamodet tryta i klubbledningen.

Enligt Marca är ledningen besviken över hur säsongen har inlett. President Florentino Pérez gav enligt uppgifterna Mourinho fria händer att bygga truppen i somras och hade väntat sig betydligt mer. Spelet påminner för mycket om förra säsongen, då Real inte vann någon titel, och ledningen saknar en tydlig spelidé. Spelarna sägs dock fortfarande stå bakom tränaren.

Deschamps i tankarna

Enligt uppgifterna förbereder Pérez redan en möjlig separation och har en tydlig favorit för att ta över, Didier Deschamps.

Fransmannen har varit utan jobb sedan han lämnade Frankrikes landslag efter 14 år. Under hans tid vann Frankrike VM 2018 och tog sig till VM-final 2022. I somras slutade laget fyra i VM i Nordamerika, och efter det avgick Deschamps. Han förklarade då att det var en svår miljö kring laget, och inte de sportsliga resultaten, som låg bakom beslutet.

Avgörande vecka väntar

Real ligger redan sju poäng efter Barcelona i La Liga efter nio omgångar. På onsdag väntar RB Leipzig i Champions League, och på söndag spelas El Clásico på Barcelonas hemmaplan.

Enligt uppgifterna kan just den matchen bli avgörande. Om Real gör ännu en svag insats mot ärkerivalen anses ett tidigt avsked vara en realistisk möjlighet.