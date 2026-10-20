Uppgifter: Real Madrid kräver ”Big Six” klubbar på pengar för Superligan

Real Madrid vill att de engelska Superliga-klubbarna betalar sin del av notan.

Enligt uppgifter rör det sig om kostnader på totalt 80 miljoner euro.

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Superligan kollapsade på bara några dagar i april 2021. Nu, fem år senare, vill Real Madrid göra upp räkningen. Enligt The Athletic anser klubben att Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United och Tottenham fortfarande är juridiskt ansvariga för en del av kostnaderna, trots att de hoppade av nästan direkt.

Kostnaderna för att starta projektet uppges uppgå till omkring 80 miljoner euro. Hittills har bara Real Madrid, Barcelona och Juventus betalat.

Real Madrid stödjer sig på ett aktieägaravtal där alla tolv klubbar förband sig att gemensamt ”äga och driva” projektet. Enligt klubbens jurister innebär det också ett ansvar för kostnaderna. De engelska klubbarna menar i stället att deras ansvar tog slut när de bad om ursäkt.

Redan när klubbarna hoppade av 2021 varnade Florentino Pérez.

– Jag tänker inte slösa min tid på att förklara vad ett bindande kontrakt är, men sanningen är att klubbarna inte kan dra sig ur, sa han då.

Om Real Madrid står fast vid sitt krav återstår bara domstolsvägen.