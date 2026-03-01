Uppgifter: Real Madrid scoutade Svensson i stormötet

Real Madrid fanns på plats under ”Der Klassiker”.

Enligt tyska uppgifter till Expressen följde klubbens scouter svenske Daniel Svensson.

Foto: Bildbyrån

Lördagens möte mellan Borussia Dortmund och Bayern München blev en svängig historia som slutade 3–2 till Bayern efter ett sent avgörande.

Trots förlusten stack Daniel Svensson ut. Vänsterbacken spelade fram till ledningsmålet och kvitterade själv till 2–2 i den andra halvleken.

Enligt tyska uppgifter till Expressen fanns Real Madrids chefsscout på plats för att studera Svensson och hans lagkamrat Schlotterbeck inför sommarens transferfönster. Även Bayern München uppges följa den svenske ytterbacken noggrant.