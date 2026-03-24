Uppgifter: Real Madrids miss – undersökte fel knä på Mbappé

Real Madrids medicinska team har gjort en rejäl miss.

Enligt uppgifter undersöktes fel knä på Kylian Mbappé, som därefter spelade vidare med skada.

Sedan december har Kylian Mbappé haft problem med sitt knä, vilket vid flera tillfällen hållit honom borta från spel i Real Madrid. Nu kommer uppgifter från The Athletic som rapporterar att Real Madrid begick ett allvarligt medicinskt misstag i hanteringen av Kylian Mbappés knäproblem.

När anfallaren undersöktes med magnetröntgen ska klubbens medicinska team ha granskat fel ben. Resultatet visade inga problem, vilket ledde till att Mbappé fick klartecken för spel.

Fransmannen uppges därefter ha spelat flera matcher med smärta innan felet upptäcktes. När rätt knä senare undersöktes konstaterades partiella ligamentskador.

Händelsen ska ha bidragit till Mbappés missnöje med klubbens medicinska team och ha varit anledningen till att han valde att resa till Frankrike för att träffa specialister, något som tidningen Marca rapporterade om.

Mbappé är den här säsongen noterad för 38 mål på 35 matcher för Real Madrid.