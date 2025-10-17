Uppgifter: Rodgers kan lämna Celtic i sommar

Brendan Rodgers framtid i Celtic är osäker.

Enligt Talksport blir det allt mer sannolikt att tränaren lämnar klubben när hans kontrakt löper ut sommaren 2025.

Rodgers har lett Celtic till två raka ligatitlar sedan han återvände till klubben sommaren 2023. Trots framgångarna uppges 51-åringen vara på väg att lämna Celtic. Han sägs vilja söka en ny utmaning i karriären.

Den tidigare Liverpool-, Swansea- och Leicester-tränaren sägs vara sugen på en återkomst till Premier League, där han tidigare haft stora framgångar.

Rodgers hade sin första sejour i Celtic mellan 2016 och 2019 innan han tog över Leicester. Han återvände till Glasgow-klubben för ett andra uppdrag förra sommaren.