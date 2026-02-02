Uppgifter: Ronaldo strejkar – vägrar spela för Al Nassr

Cristiano Ronaldo är upprörd.

Därför har han valt att strejka från spel med saudiska Al Nassr.

Det uppger portugisiska A Bola.

Foto: Bildbyrån

Världsstjärnan Cristiano Ronaldo, 40, uppgavs tidigare i veckan väntas vila matchen mot bottenlaget Al Riyadh för att spara sig till matchen mot bättre placerade Al Ittihad.

Däremot verkar det inte som att portugisen hade för avsikt att avstå matchen på grund av några fysiska besvär.

Enligt A Bola ska anfallarens frånvaro ha att göra med en typ av strejk. Den ska bero på att Ronaldo är missnöjd över hur PIF, den saudiska investeringsfonden som bland annat äger Al Nassr, har valt att investera och förvalta hans klubblag jämfört med andra klubbar som ägs av samma fond.

Vidare menar tidningen att Ronaldo anser att ledningen i PIF är ”skadlig” för Al Nassr då de bland annat valt att lägga 30 miljoner euro på Kader Meité från Rennes – för en övergång till konkurrenten Al Hilal.

Oaktat orsaken bakom frånvaron kommer Cristiano Ronaldo inte att spela måndagens match. Under den pågående säsongen noteras anfallaren för hela 17 mål på 18 matcher.