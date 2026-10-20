Uppgifter: Ronaldo vill inte bli uttagen i landslaget

Avstängningen är över innan nästa landslagssamling.

Men enligt uppgifter vill Cristiano Ronaldo ändå inte bli kallad till Portugal.

– Han upplever att han blev illa behandlad, säger journalisten Rui Santos.

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I går stod det klart att Cristiano Ronaldo stängs av i 30 dagar och får böter på 255 euro, motsvarande omkring 2 840 kronor. Straffet kom efter att han lämnat landslagets läger under den senaste samlingen utan tillåtelse.

Avstängningen har gått ut till novembersamlingen. Enligt CNN Portugal spelar det dock ingen roll, eftersom 41-åringen inte vill bli uttagen.

– Cristiano Ronaldo föredrar att inte bli uttagen. Han är inte tillgänglig för att ingå i nästa landslagstrupp, säger CNN Portugals journalist Rui Santos.

Enligt Santos är det osannolikt att Ronaldo någonsin spelar för Portugal igen. Han ska ha tvivel om hur förbundet sköts och sägs känna sig förrådd.

– Cristiano Ronaldo känner inte att han står i skuld till någon. Han upplever att han blev illa behandlad, säger Santos.

Ronaldos senaste landskamp var 1–0-segern mot Wales den 24 september, där han spelade 67 minuter.