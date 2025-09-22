Uppgifter: Sergio Busquets lägger skorna på hyllan

Han har varit professionell fotbollsspelare sedan 2008.

Nu ser Sergio Busquets ut att lägga skorna på hyllan.

Det uppger Cadena Cope.

Foto: Bildbyrån

Det var år 2008 som Sergio Busquets, 37, flyttades upp till FC Barcelonas A-lag.

Totalt sett blev det spel i 722 A-lagsmatcher för ”Barca” innan han, år 2023, flyttade till USA för spel i Inter Miami.

Nu ser dock mittfältaren ut att vara inne på sin sista säsong som professionell fotbollsspelare. Enligt Cadena Cope kommer 37-åringen att lägga skorna på hyllan efter säsongen. Detta är ett beslut som han redan sägs ha fattat, även om ingenting har meddelats utåt ännu.

Sedan flytten till MLS har Sergio Busquets spelat 104 matcher för Inter Miami.

Under sin karriär har han bland annat vunnit nio titlar i La Liga, sju Copa del Rey-titlar och tre Champions League-titlar.