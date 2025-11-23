Uppgifter: Flera storklubbar på jakt efter Robinio Vaz

18-årige Robinio Vaz har imponerat i Marseille.

Nu uppges flera av Europas största klubbar vilja värva anfallaren.



Robinio Vaz anslöt till Olympique Marseille sommaren 2024 och flyttades inför säsongen upp i A-truppen.

Den franske U20-landslagsanfallaren har fått sitt genombrott i Ligue 1, där han gjort fyra mål och två assist på tolv matcher. Han har dessutom hunnit spela två matcher i Champions League.

Enligt sajten Africa Foot väcker hans utveckling stort intresse runtom i Europa. Chelsea, Arsenal, Bayern München och Napoli sägs alla följa 18-åringen noggrant – och Chelsea ska vara klubben som trycker hårdast för en affär.



Londonklubben har inlett samtal både med Marseilles ledning och med spelarens representanter.

Vaz har kontrakt med Marseille till sommaren 2028, vilket innebär att en eventuell värvning kan kräva en betydande övergångssumma.