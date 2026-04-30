Uppgifter: Crystal Palace överväger Frank Lampard

Crystal Palace letar efter en ny tränare att ersätta Oliver Glasner.

Enligt Independent finns Frank Lampard med på en lista över tänkbara namn.

Crystal Palace nuvarande tränare Oliver Glasner har redan meddelat att han lämnar klubben i sommar. Londonlaget har därmed börjat sondera terrängen för att hitta en ersättare.

Det har tidigare rapporterats om att Palace vill knyta till sig Frank Lampard, som den här säsongen lett Coventry City tillbaka till Premier League.

Nu uppger Independent att den tidigare engelska landslagsmannen finns med på Crystal Palace lista över tränare som man kan tänka sig att anställa. Enligt tidningen är Lampard ett av totalt sex namn.

Även Ipswich Towns tränare Kieren McKenna ska finnas med på listan. Nordirländaren har tränat klubben sedan 2021 och var med när laget spelade i Premier League i fjol.

Frank Lampard anlände till Coventry City i november 2024. 47-åringen har även tränat Chelsea i två vändor, samt Derby County och Everton.