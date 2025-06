Uppgifter: Tah spelar klubblags-VM med Bayern München

Jonathan Tah har gjort sitt i Bayer Leverkusen – och har gjort klart med Bayern München.

Nu står det också, enligt Fabrizio Romano, klart att mittbacken blir spelklar tidigare.

Således kan han spela klubblags-VM med sin nya klubb.

I samband med att säsongen tog slut stod det klart att Jonathan Tah lämnade Bayer Leverkusen efter tio år och 402 matcher för klubben. Förra helgen kom det även uppgifter om att den tyska mittbacken var i stort sett klar för en övergång till Bayern München i sommar – vilket senare bekräftades av båda klubbarna.



29-åringen har skrivit på ett kontrakt med Bundesliga-mästaren över 2029 och anslöt gratis från Leverkusen.



Vad gäller den nya resan i de tyska mästarna ser den ut att börja direkt. Enligt Fabrizio Romano kommer Tah att spela klubblags-VM med Bayern München innan övergången fullbordas.



Uppgifterna gör gällande att samtlig dokumentation är på plats samt att Tah enbart behöver skriva under pappret för att kunna resa till USA och vara tillgänglig för den stundande turneringen.



Fifas klubblags-VM inleds nästa söndag, då Al-Ahly möter Inter Miami. Bayern München kliver in i turneringen under samma dag, då man spelar mot Auckland City.

🚨🔴⚪️ EXCL: Bayern and Bayer Leverkusen agree fee for Jonathan Tah to play the FIFA Club World Cup with Bayern.

Deal in place, paperwork ready and then time to sign all documents in order to fly to the US. pic.twitter.com/NZNKD9MGFu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2025