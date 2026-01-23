Uppgifter: Taha Ayari kan byta landslag

Taha Ayari, 20, representerar Sverige.

Nu vill Tunisien locka över AIK-spelaren till sitt landslag.

Det rapporterar Koora Fact.

Foto: Bildbyrån

Taha Ayari som till vardags spelar i AIK representerar även Sverige i U-landslagen. Nu rapporterar Koora Fact att Tunisiens landslag vill försöka få Ayari till ett landslagsbyte. Sajten säger även att förbundskaptenen Sabri Lamouchi ser 20-åringen som en potentiell spelare. Något som Fotbollskanalen rapporterat om.

Ayari har dubbla medborgarskap och hade därför kunnat genomföra ett landslagsbyte. Vid ett landslagsbyte och avancemang för Blågult kan det bli en match mellan brorsorna, Yasin Ayari och Taha Ayari då Sverige och Tunisien möts i VM.

AIK-spelaren Taha Ayari har spelat 72 tävlingsmatcher för ”Gnaget” varav 58 i allsvenskan.