Uppgifter: Två kvinnor kan utmana Infantino om FIFA-tronen

Uefa letar efter en kandidat som kan utmana Gianni Infantino.

Enligt The Times och L’Équipe finns två kvinnor bland namnen.

Det rör sig om klubbägaren Michele Kang och norska förbundsordföranden Lise Klaveness.

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Uefa jobbar på att hitta en motkandidat till FIFA-presidenten Gianni Infantino inför valet nästa år. Enligt Martyn Ziegler på The Times och Arnaud Hermand på L’Équipe finns Michele Kang och Lise Klaveness bland de namn som diskuteras.

Michele Kang, 67, är en amerikansk affärskvinna som äger flera damklubbar, bland annat OL Lyonnes, Washington Spirit och London City Lionesses.

Lise Klaveness är ordförande i Norges fotbollsförbund och har blivit en av Infantinos skarpaste kritiker. Hon var en av de tydligaste rösterna mot hans plan att sälja en andel av FIFA:s turneringar till privata investerare. Planen stoppades efter att Uefa hotat med bojkott. Klaveness har också kritiserat Infantinos nära relation till USA:s president Donald Trump. Tidigare i höstas pekade FIFA:s förre president Sepp Blatter ut henne som en lämplig efterträdare.

Foto: Bildbyrån

Relationen mellan Uefa och FIFA har varit ansträngd under en längre tid. Uefa-presidenten Aleksander Čeferin bojkottade sommarens VM-final. Han har tidigare sagt att han själv inte tänker kandidera, och därför söker Uefa andra namn som kan samla brett stöd.

Infantino ses ändå som favorit. Han har fortfarande starkt stöd från bland annat Asien, Afrika och Nord- och Centralamerika och är hittills den enda som officiellt har ställt upp i valet.