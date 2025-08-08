Uppgifter: Uefa betalar miljoner till rysk fotboll

Efter Rysslands invasion av Ukraina stängdes samtliga ryska fotbollsklubbar av från all internationell fotboll.

Nu menar The Guardian att Uefa har betalat ut mångmiljonbelopp till mångmiljonbelopp till rysk fotboll i ”solidaritetsersättning”.

Detta samtidigt som den ukrainska fotbollen inte har fått en enda krona.

Det är under fredagen som The Guardian rapporterar att Uefa, det europeiska fotbollsförbundet, har betalat ut 3,3 miljoner euro (närmare 37 miljoner kronor) till det ryska fotbollförbundet för säsongen 2022/2023. För säsongen 2023/2024 landade beloppet på 3,4 miljoner euro och för säsongen 2024/2025 4,2 miljoner euro (eller nära 47 miljoner kronor).

Med dagens växelkurs innebär detta att Uefa har betalat den ryska fotbollen 120 miljoner kronor utspritt över de tre säsongerna.

Solidaritetsersättningen betalas ut till de nationsförbund vars klubbar inte deltar i europeiska klubbtävlingar som Champions League, Europa League och Conference League – och skickas sedan vidare till klubbarna.

Pengarna är också öronmärkta för att investera i ungdomsverksamhet och/eller lokala samhällsprojekt.

Fem ukrainska klubbar har fått avslag på sin ersättning

I allt detta har fem ukrainska klubbar fått avslag på sin ersättning. Detta trots att landet befinner sig i försvarskrig mot Ryssland. Enligt Uefa, via The Guardian, beror detta på att klubbarna har sin hemvist i ”zoner där militära operationer pågår”.

De fem klubbarna det handlar om är Chornomorets, Real Pharma, IFC Metalurg, FSC Phoenix Mariupol och FC Metalist. De har tillsammans valt att skicka ett gemensamt klagobrev till Uefas ordförande, Aleksander Ceferin.

”Den uteblivna betalningen har av det nationella förbundet och av Uefa förklarats med att det finns något slags problem med en bank i Schweiz kopplat till våra geografiska lägen i ’krigszonen’. Vi har inte fått någon mer detaljerad information eller någon juridisk motivering. Och formuleringen som används – ’zoner där militära operationer pågår’ – känns väldigt oklar och verklighetsfrånvänd. ’Militäroperationszonen’, eller snarare Rysslands militära aggressionszon, är inte en specifik region i vårt land, utan hela Ukraina”, skriver de i uttalandet.