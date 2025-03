Uppgifter: United nära beslut om ny jättearena

Manchester United jobbar för att bygga en ny arena och är, enligt The Athletic, nära att fatta ett beslut.

Enligt tidningen ska den nya arenan rymma omkring 100 000 åskådare.

Sedan 1910 har Old Trafford varit en konstant i staden Manchester.



Det är även den arena som fotbollsklubben Manchester United spelar sina hemmamatcher på.



Det kan det dock bli ändring på framgent.



Under sommaren kom de första rapporterna om att United har börjat planera för att bygga en ny jättearena som har plats för omkring 100 000 människor. Lägg där till att den uppges kosta mer än två miljarder pund, eller 27 miljarder svenska kronor, att uppföra.



När vi nu befinner oss i mars månad uppger The Athletic att ”The Red Devils” väntas meddela ett beslut om att klubben har bestämt sig för att jobba för en ny arena, snarare än att renovera Old Trafford.



Hur man ska finansiera ett bygge likt detta står dock inte helt klart.



Manchester United gick nyligen ut med att omkring 150-200 tjänster i klubben kommer att tas bort. Detta med anledning av att klubben förlorat stora pengar de senaste fem åren. Under fjolåret fick 250 anställda lämna sina tjänster.