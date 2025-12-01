Uppgifter: USA väntas vara värdar för Copa America 2028

Så sent som ifjol spelades Copa America i USA.

När turneringen går av stapeln igen 2028 väntas den hållas i landet igen.

Detta rapporterar The Athletic.

Copa America ser igen ut att spelas i Nordamerika och närmare bestämt USA när turneringen går av stapeln vid nästa tillfälle, det vill säga 2028.

USA var värdnationer för turningen så sent som förra året och The Athletic rapporterar nu att Concacaf och Conmebol, som är de nordamerikanska respektive sydamerikanska fotbollförbunden just nu är i dialog gällande detta.

Enligt uppgifterna så är Argentina och Ecuador alltjämt även tänkbara värdnationer.