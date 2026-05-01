Endrick öppnar upp: ”Fotbollen är ingen snäll plats”

Endrick har det bra på lån i franska Lyon.

Anfallaren väntar även sitt första barn – som han inte hoppas går i sin fars fotspår.

– Jag hoppas att han eller hon blir advokat, läkare eller något annat, säger brassen till The Guardian.

Endrick värvades till Real Madrid från Palmerias i juli 2024, i samband med att brassen fyllde 18 år. Anfallaren hade svårt att leverera poäng i den spanska huvudstaden och under en period på sex månader spelade han endast tre matcher till följd av en skada.

– Jag var verkligen rädd. Jag grät flera gånger. Det är något man gör i det privata. Jag visste inte hur jag skulle hantera min skada eller vad jag kunde förvänta mig. Man vet inte om man får ett bakslag, om man behåller sin styrka eller om man kommer tillbaka svagare. Det påverkar en mycket. Man blir rädd för framtiden, säger Endrick i en intervju med The Guardian.

I vintras lånades brassen han ut till Lyon. I den franska klubben har det lossnat och så här långt har det blivit sju mål på 18 tävlingsmatcher.

Det är inte det enda positiva som sker i Endrick liv just nu. Anfallaren väntar även sitt första barn.

– Jag hoppas att han eller hon blir en fantastisk person, en fin människa. Och att han ser mig utanför planen som en vanlig person, inte som Endrick. Fotbollen är ingen snäll plats – det är en väldigt tuff miljö. Jag hoppas att han eller hon blir advokat, läkare eller något annat, och kan vara lycklig i sin egen värld, säger 19-åringen.

Endrick har trots sin unga ålder redan hunnit spela 15 landskamper för Brasilien. I och med den goda formen i Frankrike hoppas anfallaren att hans chanser att medverka i sommarens VM har förstärkts.

– Min första önskan är att spela VM. Jag måste vara där. Det är min första tanke. Innan jag tänker på titeln måste jag göra mitt jobb bra i Lyon. Jag är fokuserad här. Jag måste spela bra i de återstående matcherna för att säkra min plats. Min dröm är att spela VM och hjälpa mitt land. Jag ska göra mitt bästa för att hjälpa Brasilien, säger han.

