Klart: Förlänger med Djurgården

Mimmi Wahlström har öst in mål för Djurgården.

Nu belönas hon med ett förlängt kontrakt.

– Jag mår oförskämt bra, säger hon till klubbens hemsida.

Mimmi Wahlström anslöt till Djurgården inför säsongen 2024. Sedan dess har det blivit 20 mål på 41 tävlingsmatcher i den blårandiga tröjan.

Nu meddelar klubben att anfallaren har kritat på ett nytt avtal som sträcker sig till och med säsongen 2028.

– Det känns jättekul och jag är glad att förlängningen är i mål! Jag tycker att vi har något väldigt bra på gång och är taggad för att fortsätta vara med på den här resan, säger Wahlström till Djurgårdens hemsida.

I mars meddelade 32-åringen att hon var gravid och att hon därmed kommer missa hela säsongen 2026.

– Jag mår oförskämt bra och känner mig väldigt pigg, sedan är det klart att det är jobbigt att inte få vara på planen och spela matcher. Men samtidigt är jag väldigt glad och förväntansfull inför det som väntar, säger anfallen.

Dif-sportchefen Jean Balawo är nöjd med att ha säkrat upp stjärnanfallaren.

– Mycket glädjande att allt är i hamn. Mimmi är ju en väldigt skicklig spelare och en ledare i laget som driver på i vardagen ute på Krillan. Hon var med och bidrog till vår bästa tabellplacering på väldigt länge under 2025. Så det finns goda skäl till att vi fortsätter tillsammans och vi är stolta över att hon fortsätter representera Djurgården under de närmaste åren, säger sportchefen till Djurgårdens hemsida.