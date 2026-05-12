Uppgifter: Vill återvända till Leicester City

Leicester City kommer spela i League One nästa säsong.

Då kan guldhjälten från 2016 Jamie Vardy vara tillbaka i klubben.

Det uppger Gazzeta dello Sport.

Jamie Vardy lämnade Leicester City inför årets säsong och skrev på för Cremonese i Serie A. Där har det blivit sex mål på 27 matcher för den numera 39-åriga engelsmannen.

Nu kan anfallaren vara på väg tillbaka till Leicester, som nyligen degraderades till den engelska tredjedivisionen League One. Anfallaren kan då få en roll spelande tränare, uppger Leicestershire Live som refererar till Gazzeta dello Sport.

Vardy sitter på ett utgående kontrakt med Cremonese, men det finns en möjlighet till förlängning om klubben håller sig kvar i Serie A. Laget har i dagsläget en poäng upp till säker mark med två omgångar kvar.

Enligt uppgifterna ska Vardy själv vara sugen på en flytt tillbaka till Leicester.

Anfallaren spelade exakt 500 tävlingsmatcher och gjorde 200 mål. Han bidrog starkt till klubbens oväntade Premier League-titel säsongen 2015/16.