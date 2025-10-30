Uppgifter: Xavi tackade nej till Al-Ittihad

Al-Ittihad ville värva Xavi efter Laurent Blancs avsked – men den tidigare Barcelona-tränaren tackade nej.

Klubben gick istället vidare med Sérgio Conceição.

Den saudiska storklubben Al-Ittihad har valt Sérgio Conceição till ny huvudtränare.



Men innan portugisen skrev på ska klubben ha försökt värva Xavi Hernández – utan framgång, enligt Sport.

Efter att Laurent Blanc fått sparken i slutet av september kopplades den tidigare Barcelona-tränaren Xavi ihop med Al-Ittihad. Klubben ska ha presenterat ett attraktivt erbjudande, men 45-åringen tackade snabbt nej.

Enligt uppgifterna vill Xavi inte ta nästa jobb enbart för pengarna, utan söker ett projekt som ger honom frihet att bygga något långsiktigt.