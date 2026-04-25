Gyökeres får låga betyg i engelsk press

Viktor Gyökeres fick chansen tidigt i Arsenals 1–0-seger mot Newcastle.

Efteråt sågas svensken av engelsk press.

Foto: Alamy

Viktor Gyökeres inledde på bänken för andra raka ligamatchen, men byttes in redan efter en halvtimme när Kai Havertz tvingades utgå skadad.

Trots segern imponerade inte svenskens insats enligt flera engelska medier.

Goal gav Gyökeres 5 av 10 i betyg och menade att hans targetspel inte fungerade, även om han nästan ordnade ett rött kort på Nick Pope.

The Sun var ännu hårdare och satte 4 av 10 – lägst av alla Arsenal-spelare.



”Så fort han kom in som avbytare var en sak uppenbar. Gyökeres må vara en lysande avslutare, men de andra aspekterna av hans spel kommer inte i närheten av Havertz. När han byttes in möttes han av en blandning av uppmuntrande jubel och genuin resignation från hemmalagets supportrar”.

Även Football London gav svensken 4 av 10 och pekade på att Arsenal kan få problem om Havertz blir borta en längre tid.

Gyökeres har totalt gjort 18 mål på 48 matcher den här säsongen och är fortsatt Arsenals bästa målskytt.