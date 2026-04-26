Isak hyllas efter målet: ”Avgörande för Liverpools Champions League-hopp”

Alexander Isak gjorde mål mot Crystal Palace.

Efter fullträffen hyllas Liverpool-svensken i internationella medier.

Alexander Isak gjorde sitt första mål på 126 dagar när Liverpool besegrade Crystal Palace med 3–1 i Premier League. Svensken byttes ut efter 80 minuter.

Daily Express gav anfallaren 7 av 10 i betyg.

”Kopplade inte så bra som han hade velat vid målet, men forwardens rörelse var den bästa delen. Han såg fortfarande trög ut ibland, men det kommer med regelbundna starter. Det kan vara avgörande för Liverpools Champions League-hopp med tanke på att det fortfarande finns några viktiga matcher kvar att spela”

Även Liverpool Echo och Goal var positiva, men mer återhållsamma, och satte båda 6 av 10.

Tidningarna lyfte fram Isaks rörelse vid målet och att han såg piggare ut efter fullträffen.

Den här säsongen har Isak noterats för fyra mål och en assist på 21 matcher för Liverpool. Han har varit borta i tre månader till följd av en skada och kom nyligen tillbaka.