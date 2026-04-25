Salah kan ha gjort sin sista Liverpool-match: ”Vi vet inte”

I Liverpools seger mot Crystal Palace byttes den egyptiske stjärnan Mohamed Salah ut efter att ha ådragit sig en skada.

När Salah lämnade planen applåderade han hemmapubliken, vilket väckte frågor om det kan ha varit hans sista framträdande på Anfield.

Tidigare i våras meddelade Liverpool att 33-åringen lämnar klubben efter säsongen när hans kontrakt löper ut.

– Vi vet inte, det är det bästa svaret jag kan ge, sa Slot till Sky Sports och fortsatte:

– Om jag säger att det kan finnas en chans, så blir det förmodligen alla rubriker om att det kan finnas en chans, så vi vet helt enkelt inte, men vad vi vet är att säsongen är över om fyra veckor.

Mohamed Salah kom till Liverpool sommaren 2017 och har sedan dess stått för 257 mål och 122 assist på 440 tävlingsmatcher.