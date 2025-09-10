Utspelet: ”Saudiska ligan är i nivå med Premier League”

Ivan Toney, 29, har bytt Premier League mot Saudiarabien.

Anfallaren tycker däremot inte att nivåskillnaden är vidare stor.

– Om Al-Ahli var i Premier League skulle vi göra bra ifrån oss, säger han enligt The Guardian.

Foto: Alamy

Det var förra sommaren som Brentfords succéstriker Ivan Toney lämnade England och Premier League för varmare breddgrader. 29-åringen flyttade till Saudiarabien och storklubben Al-Ahli.

En titel i asiatiska Champions League och 35 mål för Al-Ahli senare tar Toney rygg på Cristiano Ronaldos påstående om att den saudiska ligan är en toppliga i världen.

– Ronaldo har varit runt om i världen och vet förmodligen mycket mer än jag eftersom jag bara har spelat i Premier League, Championship och League One och Two. För mig är den saudiska ligan i nivå med Premier League, säger Ivan Toney enligt The Guardian innan han tillägger:

– Om Al-Ahli var i Premier League skulle vi göra bra ifrån oss och vi skulle vara nära topp fyra. Det är en kvalitetsliga och folk borde inte rynka på näsan åt den. Vi såg Al-Hilal spela mot Man City och slå dem.

Anfallaren hänvisar till när Al-Hilal, som också spelar i den saudiska högstaligan, besegrade Premier League-klubben Manchester City i klubblags-VM i somras.