Valencia nära jättefiasko – mot lag från tredjeligan

Storklubben Valencia har det fortsatt motigt.

I går kväll var laget nära ett jättefiasko mot Cartagena, hemmahörandes i spanska tredjeligan.

Först i 121:a minuten, precis före straffsparksavgörande i Copa del Rey, avgjorde La Liga-klubben.

Foto: Alamy

Dubbla ligatitlar på 2000-talet, dubbla finaler i Champions League under samma epok.

Men nu är verkligheten en helt annan för Valencia. För två säsonger sedan räddades La Liga-kontraktet först i sista omgången och även i år ser det ut att bli en jobbig säsong.

I skrivande stund är laget bara två poäng från nedflyttningsplats och i går kväll var det också mycket nära ett fiaskoartat respass i Copa del Rey, spanska cupen.

Cartagena, som i fjol slutade sist i Segundan och därmed spelar i spanska tredjeligan nu, tog ledningen på hemmaplan innan Fiorentina-lånet Lucas Beltrán i andra halvlek med elva minuter kvar kvitterade.

Matchen gick till förlängning och efter att Valencias Baptista Santamaria fick syna det röda kortet i 112:e minuten talade det mesta för straffar.

Men då, i 121:a minuten, klev Jesús Vazuez fram och satte 2-1 till Valencia.

Ett euforiskt segermål som eventuellt räddar tränaren Carlos Corberán på sin post ett tag till.