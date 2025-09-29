Valencia – Real Oviedo skjuts upp – på grund av oväder

Under måndagskvällen skulle Valencia möta Real Oviedo.

Så kommer det dock inte att bli.

Detta då matchen har skjutits upp på grund av ett oväder.

Foto: Alamy

Klockan 21.00 skulle Valencia ha tagit mot Real Oviedo i La Liga.

Så kommer det dock inte att bli, på grund av vädermässiga omständigheter.

Det är Valencia som, på sin hemsida, meddelar att matchen skjuts upp till imorgon på grund av att en röd vädervarning har utfärdats i området. Varningen innebär att det finns risk för skyfall och översvämningar.

Valencia har även satt stopp för all aktivitet på sin träningsanläggning och även stängt sina klubbutiker till följd av vädret.

Matchen mellan Valencia och Real Oviedo kommer att sparkas igång klockan 20.00 imorgon, tisdag.