VAR-ilska när Manchester City vann: ”Galet”

Manchester City slog Newcastle i den första semifinalmatchen i ligacupen.

Det var dock en VAR-situation som stal rubrikerna när Semenyos mål dömdes bort.

”Jag tycker att det beslutet är galet”, utbrister ex-spelaren Chris Sutton.

Foto: Bildbyrån

Under tisdagen spelades den första semifinalen i den engelska ligacupen. Newcastle United tog emot Manchester City på St. James’ Park. Inför matchen stod det klart att Anthony Elanga bänkats för Newcastle.

Den första halvleken förblev mållös men i den andra akten började det lossna. Nyförvärvet Antoine Semenyo satte ledningsmålet för City, vilket blev hans andra mål för sin nya klubb.

Semenyo skulle slå till igen med sitt tredje mål. målet skulle VAR-granskas – länge. Drygt fyra minuter tog det innan huvuddomaren bestämde sig för att inte godkänna målet. Detta då Erling Haaland ska ha stört Newcastles målvakt Nick Pope i sekvensen innan målet.

VAR-ilskan

Efter beslutet blev det starka reaktioner mot den kritiserade tekniken.

”VAR måste bli snabbare. Det kan inte vara så här detaljerat och tidskrävande”. skriver journalisten Henry Winter på X.

Den tidigare spelaren och numera Sky Sports-experten Chris Sutton blev upprörd.

”Jag tycker att det beslutet är galet”, säger han till Sky Sports.

”Jag skulle hellre se att de gjorde det rätt än att de gjorde det snabbt, men jag vet fortfarande inte om de har gjort det rätt”, säger BBC:s Pat Nevin.

Fördel inför returen

Trots det bortdömda målet lyckades City replikera. Inbytte Rayan Cherki satte 2–0 i matchminut 98 och City får en fördel inför returen den 4 februari.

Värt att notera är att Anthony Elanga byttes in med knappt 20 minuter kvar av matchen.

I en eventuell final väntar vinnaren mellan Arsenal och Chelsea.



