Viking är norska mästare – första titeln på 34 år

Efter 34 års väntan är Viking åter norsk ligamästare.

I sista omgången av Eliteserien säkrade laget guldet med en övertygande 5–1-seger mot Vålerenga.



Säsongens sista omgång av norska Eliteserien bjöd på dramatik. Tabellen skilde endast en poäng mellan topplagen Viking och regerande mästarna Bodø/Glimt, vilket gjorde att varje mål var avgörande.

Viking tog ledningen tidigt hemma mot Vålerenga när Edvin Austbo nätade. Strax därefter ökade Martin Roseth på till 2–0, och lagkapten Zlatko Tripic satte 3–0 innan halvtid.

Parallellt kämpade Bodø/Glimt mot Fredrikstad och tog tidigt ledningen genom Jens Petter Hauge. Två ytterligare mål från Fredrik Bjørkan och Ole Blomberg gav Bodø en 3–0-ledning i paus, och laget utökade senare till 5–0.

Trots Bodøs seger räckte det inte – Viking vann sin match med 5–1 och säkrade ligatiteln med endast en poängs marginal.



Detta innebär klubbens första norska ligaguld sedan 1989.