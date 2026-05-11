Viktor Berghs chock efter flytten från Dif: ”Helt otroligt”

– Det är ett tryck där det sjungs i 90 minuter oavsett om du ligger under eller leder med 3–0, säger 26-åringen till FotbollDirekt.

Foto: Alamy

Efter en succéartad tid i IFK Värnamo gick Viktor Bergh till Djurgårdens IF sommaren 2024. I fjol lånades han ut till Hansa Rostock i den tyska tredjedivisionen.

Bergh beskriver sin första tid i den tyska klubben som positiv.

– Jag har trivts bra hela tiden här i både staden och laget faktiskt, säger Viktor Bergh till FotbollDirekt.

Hansa Rostock ligger på en femteplats i tabellen och har, inför den sista omgången, chansen att knipa en kvalplats till den näst högsta divisionen. Dif-lånet menar att det har gått emot i vissa matcher där de egentligen borde ha tagit tre poäng.