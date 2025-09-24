Viktor Claesson målskytt för andra matchen i rad

Han nätade i söndags.

Idag slog Viktor Cleasson till med ett nytt mål för FC Köpenhamn.

Detta i den danska cupen, mot Lyngby.

Foto: Bildbyrån

Den offensiva svensken Viktor Claesson inledde inte direkt formen i något sprudlande tempo. Detta då han stod mållös efter de tolv första matcherna.

Under helgens ligamatch mot Silkeborg skulle dock Claesson bryta sin torka då han skrev in sig målprotokollet igen. Detta i en match som slutade 3-3.

Under onsdagskvällen ställdes hans FCK mot Lyngby i danska cupen – i en match man skulle vinna med 2-0.

Med 70 minuter på klockan höll sig svensken framme och nickade in matchens andra, och sista, mål. Det innebar alltså att han nu gjort mål i två raka matcher.

Kort efter målet byttes Claesson ut – och ersattes av Jordan Larsson.

Segern för FC Köpenhamn innebär att man är vidare till den fjärde omgången av den danska cupen.